"Yo le creo a mi amigo": Andrea Rincón salió a defender a Jey Mammon

"Hace unos años la ley era otra. Al margen de eso, yo le creo a mi amigo. Te sigo diciendo: no soy una persona imparcial... amor incondicional... A mí no me cabe otra y no me importa si me condenan. Las personas que están del otro lado son dueñas de pensar lo que quieran, ahora, sigo insistiendo, me parece que el dedo de acusar es muy fuerte", finalizó.