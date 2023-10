Números de Oro: lo primero que ganó en sus 80 años es el auto de LA GACETA

Roberto casi ni se acordaba del sorteo: “Llevé las tarjetas hace como un mes... Ella es la que las llena, y yo las voy a dejar. Pero pasaba que iba al centro y a veces no me daba el tiempo de dejarlas. Muchas veces me lamentaba porque me quedaban las tarjetas, y no le quería contar a ella porque me iba a retar. ¡No puedo creer que ahora haya ganado!”.