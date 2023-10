La fotografía en foco con los medidores de luz

- El trabajo deviene del paisaje urbano, luego me focalicé en los medidores y sus intervenciones en los muros, paralelamente trabajé sobre el concepto de energía, no necesariamente la energía eléctrica sino la que nos rodea. Las neuronas se encargan de procesar las señales químicas y eléctricas que controlan diversas funciones corporales, como el movimiento, el pensamiento y la emoción. Si bien no aparecen seres humanos, estoy hablando directamente de la condición humana. Tengo cierta obsesión con algunos temas o en el proceso de producir mi obra, aún siguen atrapándome los medidores, hay una conexión magnética con los medidores, y eso me llevo a producir un trabajo de carácter que concluye en este ensayo fotográfico. Cuando camino por la ciudad la palpito como un antropólogo, contemplo como se expresa lo popular y las amalgamas de lo antiguo con la novedad. En el sinfín de imágenes que se dibujan al caminar por el terruño, mi atención se detiene en los medidores de electricidad.