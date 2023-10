Horóscopo 2023: cuáles son los tres signos más celosos y posesivos

En segundo lugar, ubicamos a los del signo de Leo que lo conforman los nacidos del 11 de agosto al 16 de septiembre. Son leales y muy demostrativo con su pareja, pero su gran problema, pasa porque no pueden soportar verlos juntándose con otras personas y disfrutando si no es con ellos. Es por eso que rápidamente se ponen celosos si alguien más busca robarle atención a su novio o novia. Esta situación empeora cuando felicitan o elogian a los demás, incluso si esto no se enfoca en la apariencia sino en algo laboral o artístico.