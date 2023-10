Internaron de urgencia al actor Jorge Martínez

“Sí. Está internado por una infección urinaria. Es lo único que sé por ahora”, declaró Peretz en una breve conversación con el sitio Teleshow. “Tiene que estar 10 días en el hospital. Me informó la señora que lo cuida en la Casa del Teatro y no me dijeron nada más. No puede tomar el antibiótico por vía oral y tuvieron que canalizarlo”, agregó.