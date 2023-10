Slew of Valid fue una aplanadora en el especial "San Miguel" del hipódromo de Tucumán

“La carrera fue muy ligera los primeros metros, como me había imaginado en la previa. Había varios ejemplares que venían de correr en el clásico de velocidad y Dipinto salió con todo a tratar de imponer su ritmo. Mi caballo se ubicó entre el cuarto y el quinto lugar hasta la primera mitad de la competencia. Recién a partir de los 800 metros finales comencé a exigirlo”, contó Vizcarra. Faltando 700 metros, Slew of Valid pasó al tercer lugar y comenzó a descontar terreno. “A esa altura ya sabía que ganaba, porque estaba a tres cuerpos de los punteros y prácticamente los tenía controlados. Cuando ingresamos a la recta final, lo puse a correr de firme a Slew of Valid y arrancó con mucha fuerza. Al final ganó con mucha facilidad”, dijo el jinete.