Turf: Slew of Valid intentará imponer su jerarquía en el especial millero

Slew of Valid es un ejemplar muy versátil, por eso durante su campaña de pista ganó desde 700 hasta 2.000 metros. En el Batalla vino adelante hasta faltando muy poco para el disco. Esta vez, el especial será mucho más movido en los primeros metros, ya que hay varios caballos que son ligeros y que vienen de competir en el clásico de velocidad, por lo que intentarán marcar el ritmo desde el arranque. “Hay varios ligeros, por lo que creo que mi caballo vendrá cuarto o quinto. Será clave venir bien ubicado y no tener contratiempos en el desarrollo, para que Slew of Valid puede mostrar su potencial a partir de los últimos 800 metros”, aseguró Vizcarra sobre el pensionista que entrena de Francisco Jiménez.