Mateo Carreras: "somos un equipo muy peligroso"

Sobre sus tries, rescató el valor de los tres: "el primero fue un desahogo enorme, porque me permitió saldar algo conmigo mismo. No había podido meter un try en el Mundial, no me salían las cosas. Y el segundo y el tercero fueron importantes porque estábamos palo y palo y el equipo los necesitaba. No puedo elegir uno, elijo los tres. Ojalá contra Gales tengamos algo mas de tranquilidad y no los necesitemos, pero si me toca hacerlo, estaré ahí".