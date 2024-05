Osvaldo Jaldo: "Si bien Tucumán es una provincia de paso, alguna droga queda"

"No sólo trabajamos con la Policía de Tucumán y con la Justicia provincial, sino que también trabajamos con las fuerzas de seguridad nacionales y la Justicia Federal", dijo Jaldo en dialogo con la prensa. "Hemos logrado armonizar y coordinar un trabajo en materia de seguridad, que en muchas provincias por diferentes motivos no se lo ha podido lograr y los resultados no son los mismos", señaló.