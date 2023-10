Pumas-Japón: una llamada y una misión para “Alberto” Hashimoto

Casi dos décadas después, Japón lo vino a buscar. “Muchos japoneses que vivían en Tucumán se fueron después de la crisis de Alfonsín, así que en el 93 no quedábamos muchos aquí. Un día recibí una llamada telefónica en la que me preguntaron si podía cocinar comida japonesa para el seleccionado de rugby, porque con la argentina 'no salía fuerza'. Por esa época yo me la pasaba todo el día trabajando en el vivero, así que ni me había enterado de que venía Japón a Tucumán”, cuenta.