Los Pumas: la elección de Cheika frente a Japón, ¿coherencia o harakiri?

Para entender aunque sea en parte la apuesta del australiano y su staff, se deben tener en cuenta un par de cosas. Primero, que Chile no sirve como parámetro: Los Pumas hubiesen goleado con cualquier formación que pusieran. Y segundo, que tampoco es que el staff se está haciendo el harakiri frente a Japón: tanto el titular como el alternativo de Los Pumas son equipazos. La cuestión pasa, una vez más, por la elección de la pareja de medios: la dupla de Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras fue de lo más flojo que mostró el seleccionado hasta aquí, y eso tuvo su impacto en el rendimiento general del equipo. Por eso, se esperaba una nueva oportunidad para el tándem Cubelli-Sánchez, pero no: la conducción volverá a estar en manos del mendocino y el cordobés, que ya no tienen margen de error. Deben subir la vara en términos de velocidad de relanzamiento del juego, toma de decisiones y juego con el pie, más frente a un Japón que tendrá menos concesiones que Samoa.