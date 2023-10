Pareceres: amarga victoria, dulce derrota

Con este panorama, concurrió al debate de investidura conociendo el resultado de antemano: 172 síes contra 178 noes. En el recinto, al presentar su propuesta de gobierno, cometió otro error de peso: herido, y como si le sobrara el cariño parlamentario, intentó humillar a quienes no le concedieron la confianza y poner en duda la legitimidad de cualquier otra alternativa que no congeniara con la suya. Se sintió incluso autorizado para trazar una línea moral y poner a quienes piensan distinto del lado, dijo, “del voto de la indignidad”. Los acusa, sobre todo, de no respetar el resultado de las urnas. Pero no era un argumento sólido. De hecho, no han tardado en recordarle que en una sucesión de elecciones municipales y autonómicas, en alianza matrimonial con Vox, él mismo avaló la conformación de gobiernos sin respetar las listas más votadas, arrebatándole al socialismo Castilla y León, Extremadura, varios ayuntamientos importantes de Castilla La Mancha, y, en otro momento, con distintas alianzas, la comunidad y el ayuntamiento de Madrid o la comunidad de Andalucía. De este modo, salió del Congreso con su amarga victoria, dejando un reguero de reproches y amenazando con una oposición agresiva, aunque nadie ignora que la ejercida hasta ahora ha sido una de las más ásperas que se recuerden. En estos días se pasea por los medios pidiendo nuevas elecciones. No se le ha oído ninguna autocrítica. Quienes lo conocen dicen que no es enteramente su estilo sino un recurso para sosegar al ala dura de los suyos. Quizás tienen algo de razón. No hay que olvidar que se hizo con el mando de su partido tras una noche de cuchillos largos en la que se obligó a renunciar a Pablo Casado, el anterior presidente. Ese episodio, que lo contó como actor protagónico, seguramente sigue fresco en su memoria y se ha transformado en un escalofrío que sube y baja por su espalda.