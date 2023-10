Piden cubrir juzgados de Violencia contra la Mujer en Tucumán

Campos precisó que en el puesto de Santa Lucía, la comuna y la Policía también integraron a representantes comunitarios, los que le imprimen mayor rigor al control. “En el de Tafí del Valle están incorporados miembros de la comunidad local y de El Mollar. O sea que la situación se mantiene como antes del incidente, pero ahora dentro de un marco de trabajo más ordenado y riguroso”, explicó el funcionario. “Estoy molesta porque lo que ahora recién se hizo, se tendría que haber formalizado antes de que la Justicia nos atropellara. Yo no tendría que estar ahora detenida en casa con tres policías y mis otros hermanos tampoco. El Gobierno se ausentó en su momento y quedamos solos”, dijo molesta la cacica Margarita Mamaní en declaraciones telefónica a LA GACETA. “Así las cosas, me considero una presa política. No hay razones para estar privada de mi libertad”, remató.