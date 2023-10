La Sociedad Francesa vibrará a puro rock y blues

“Este festival tiene un toque especial, algo fraternal de mucha amistad y mucha diversidad musical -resalta-. Tucumán es una cuna de muchos artistas. El que no toca, baila; y el que no baila, toca... Estoy muy agradecido con esta ciudad que me abrió las puertas desde el primer momento y de la que aprendo cada día con los colegas amigos. Tenemos un nivel de músicos increíbles y que en este último tiempo creció mucho más aún. Lo que sí me gustaría es que haya mas propuestas como la de este encuentro. Hay que fomentar la cultura de consumir música en vivo. Creo que de a poco, si los artistas nos seguimos uniendo, vamos a llegar lejos”, concluye.