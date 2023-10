Espectáculos en Tucumán: guía para salir

Una noche de covers con acceso libre y gratuito en tres espacios: desde las 22 la banda GYRA -foto- rendirá homenaje esta noche a Andrés Calamaro en García Bar Argentino (Catamarca 1.129); mientras que en el Bar Irlanda (Catamarca 380) Fu Remol hará lo propio con Los Piojos y Ciro y Los Persas, y desde la medianoche La Banda de mi Calle pisará por primera vez el escenario de José Cuervo (Miguel Lillo 352). Ya con entrada paga, en Siglo XXI (Santiago del Estero y avenida Mitre) Pato Juárez, Marité Luna, Cristina Alzogaray, Tania Mariel y Marta Varela serán “Mujeres del rock”. Estación Experimental y Civitas Dei desplegarán su rock y su pop en Robert Nesta Club Tucumán (San Martín 1.129), al tiempo que Critical Haze and The Innocent Boy, Los Chonis y Los Termidores (de Santiago del Estero) estarán en SR. M. (Virgen de la Merced 611). Además, desde las 21, No Identificados (el grupo integrado por alumnos de Mauro Ros) estará en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575) con clásicos del rock nacional.