Eliminatorias: ¿Las sorpresas de la lista se van a la Sub-23?

Alan Velasco (FC Dallas) esta vez no fue incluido y en su lugar aparece Facundo Farías (Inter Miami). Mientras que se suman por primera vez, Carlos Alcaraz (Southampton) y Marco Pellegrino (Milan). En tanto que Lucas Beltrán (Fiorentina) aparece en la nómina pero no trabajará con la Sub-23, porque su club avisó que no lo cederá para el Preolímpico.