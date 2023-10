Cartas de lectores: educación municipal

La concientización en los niveles educativos primarios sobre medio ambiente es esencial, los niños siempre serán la única esperanza. Ojalá la nueva intendenta de la Capital, Rossana Chahla, pueda llegar a los primeros alumnos con un equipo especial. Tomando como trampolín la adhesión provincial a la coalición Under2 para tratar la emisión de gases de invernadero, también a la Regions Adapt para combatir y mitigar los aspectos relacionados al cambio climático y sus consecuencias, y muchos aspectos importantes más como el reordenamiento de bosques nativos, la conservación de suelos, el aprovechamiento racional de la flora silvestres etc. De esta manera habremos cumplido como funcionarios públicos con las generaciones del mañana, para que el desconocimiento no sea la simple causa de todo lo malo que se predice en el futuro ambiental de la tierra. Son los niños que no sólo aprenden sino que también enseñan, a sus familias, a sus amigos y hasta a sus mascotas, no desaprovechemos vivir mejor de la mano de ellos.