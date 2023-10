Interculturalidad para un mundo mejor

De paso por nuestra provincia, el representante de la asociación presentó una novedosa herramienta para medir el Índice de Competencias Globales en las aulas. En otras palabras, una encuesta que permite a directivos y a docentes conocer qué tantas habilidades tienen los chicos para interactuar con personas de otras culturas. “Como organización estamos cumpliendo 70 años en la Argentina y el Uruguay. A lo largo de estas décadas no sólo vimos los cambios en la educación del país, sino también los que la interculturalidad nos trae a nosotros como ciudadanos. El diálogo entre los alumnos fomenta, a la larga, la unión entre personas; yo no puedo conversar con un otro que no conozco. Al conocerlo, al quererlo, estás promoviendo la paz”, reflexiona Thibaud. Por eso es que AFS y ALEI (Alianza Latinoamericana de Educación Intercultural) desarrollaron la herramienta gratuita, que se basa en un cuestionario sobre 12 elementos relativos a la educación de competencias globales.