El editorial de Federico van Mameren: “En el debate cada uno jugó su juego”

“A (Sergio) Massa hicieron fila los cuatro para golpearlo. Era el blanco concreto, porque pertenece al Gobierno. Y todos durante el debate se preocuparon por golpearlo. Él aguantó, no se enojó, pero no se defendió. Lo peor es que trato de decir que no pertenecía al Gobierno cuando él llegó para unirlo. Pero la sacó barata porque apenas hubo menciones al lamentable caso de (Martín) Insaurralde. (Patricia) Bullrich sacó a relucir su discusión con Milei y se mostró agresiva. Cuando fue agresiva fue irrespetuosa y cuando fue irrespetuosa no fue presidenciable. No fue una estadista. En los momentos que pudo demostrar el equipo no llegó a defenderlo porque quería demostrar que sí podía con la economía, cosa que indudablemente no puede”, agregó.