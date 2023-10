En San Martín de Tucumán hubo malestar por los fallos del juez y por el resultado

Emanuel Dening ya había mostrado todo su enojo con el juez durante el partido. El goleador había sido uno de los más golpeados (en la primera le metieron un puñetazo en el ojo que le provocó un corte en el párpado, y que debió ser sancionado con penal y expulsión) y eso lo sacó de foco. “Ellos se hartaron de pegar. No pudimos hacer ninguna jugada porque cortaban con falta. Encima me pegaron una piña; era penal. Ellos no quisieron jugar en ningún momento. A mí, en todos los partidos me pegan; pero lo que sucedió en esta ocasión no me había pasado nunca en mi carrera”, afirmó el capitán, quien pidió levantar la cabeza, mirar hacia adelante y no bajar los brazos. “En el primer tiempo estuvimos bien; después abusamos mucho del pelotazo. Ahora tenemos que ganarle a Almirante; creo que eso nos puede volver a posicionar de cara a la última fecha. Estoy convencido”, resaltó.