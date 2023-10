Cristina Kirchner pidió la nulidad de las causas Hotesur-Los Sauces y memorándum con Irán

La excepción fue Florencia Kichner a quien el tribunal si le confirmó la desvinculación del caso, la que quedó firme hoy porque la Fiscalía de Casación no lo apelará. Los fallos fueron firmados por los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. La Sala estaba integrada hasta unos días antes por Figueroa pero no los firmó porque ya no era más jueza.