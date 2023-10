Las posiciones económicas de Juan Schiaretti y de Myriam Bregman en el debate

En el debate presidencial, respaldado en su gestión al frente de la provincia del centro del país, Juan Schiaretti acusó a las administraciones federales de “destruir la economía nacional” por gastar más de lo que le ingresa. “El hilo conductor de toda la inflación en Argentina fue siempre el déficit fiscal y lo digo yo que en Córdoba no tenemos déficit fiscal y para acabar con el déficit fiscal no es necesario hacer un ajuste salvaje, sino es necesario tomar las medidas adecuadas porque hay más de 10 puntos de producto bruto entre la superposición de funciones entre Nación, provincia y municipio entre el déficit de las empresas públicas, entre los subsidios a la economía y la evasión impositiva”, dijo. Y remató: “Lo demás es tener un Banco Central que custodia el valor de la moneda y que no financie espuriamente al gobierno y por eso hay que darle independencia y hay que elegir un presidente del Banco Central de la oposición y claro que hay que ir un tipo de cambio libre y único pero hay que evitar la hiperinflación porque si no vamos a tener una mega devaluación que va a hacer sufrir mucho más al pueblo argentino”.