Milei se defendió de las acusaciones de "nazi" y dijo que "no fueron 30.000 los desaparecidos"

Patricia Bullrich: contra la dictadura y los piquetes

En la introducción de su discurso de dos minutos, la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, condenó la dictadura, señalando que “los argentinos ya aprendimos que cuando no impera la ley, llegan las tragedias”. En ese momento, la ex ministra de Seguridad de la Nación aprovechó para rechazar las acusaciones de aquellos que la catalogan de “montonera”. “Yo elegí el estado de derecho y lo digo de frente. Yo no usé la violencia, fui de una organización juvenil”, dijo, afirmando que la dictadura debe ser reconocida “tanto por los muertos de la dictadura como por los muertos de las organizaciones armadas, tanto civiles como militares. Luego de ese primer tramo, cambió de tema, y disparó contra los piquetes. “Basta de piquetes, basta de hacer de la vida de la gente una convivencia imposible. Vamos a terminar con los piquetes, con las tomas de tierra”, apuntaló, sosteniendo que desde JxC se va a “representar a todos los argentinos que quieren trabajar y vivir en paz”. Y disparó contra los sindicatos: “los sindicatos y los piqueteros que responden al gobierno están todos callados, pero cuando viene otro gobierno, empiezan la lucha”, culminó.