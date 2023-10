Así se despidieron los candidatos del primer debate presidencial

Cuando llegó el turno de Sergio Massa, de Unión por la Patria (UP), el candidato le habló directamente a la sociedad. “Quiero hablar con vos, que sé que sentís el dolor y la frustración de que las cosas no van bien y la plata no alcanza. Hay tres caminos: uno ya lo conoces, es la vuelta al pasado; el otro es un salto al vacío; y después, un camino de producción y trabajo”, diferenció.