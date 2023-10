Gorda Resucitada: “Les canto a las lesbianas, travas, gordas y maricas”

- El ambiente de la música por un lado me parece bastante patriarcal y machista y veo también que tiene lógicas muy competitivas; es como mucho más rancio en comparación a otros lugares, como esto de estar midiendo, o evaluando. Pero por otro lado también me he ido encontrando en el camino con mujeres y disidencias que venimos pisando fuerte en la escena local y tenemos muchas ganas de crear y hacer desde lugares diferentes, eso me da seguridad y me reconforta, lo que es muy importante.