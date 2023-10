Un viaje docente por China

Para un habitual lector de la obra de Legarre como yo, es imposible no comparar este libro con los anteriores. Me llevo la diferencia, pues en este caso la elección estuvo en hacer un relato cronológico en donde las anécdotas, el humor y la perplejidad (para el lector) ocupan gran parte del texto. Por ejemplo, cuando nos transmite su notoria inquietud y, me animo a decir, hasta nerviosismo, al ser severamente interrogado por una estudiante en temas argentinos tan urticantes como el peronismo, Eva Perón y la reforma constitucional de 1949.