Guía para salir: qué se puede hacer este sábado en Tucumán

El pub García (Catamarca 1.129) celebra sus dos años de funcionamiento con la actuación de Alex Vilas (foto), el doble de Charly García; a la medianoche, Rock and Lobos vuelve a José Cuervo (Miguel Lillo 352) y Estonia Rock se presentará en Tafí Viejo, en el Rocantainer Espacio Bar (avenida Roca Oeste 1.015), en tres shows con entrada libre y gratuita. En Remanzo de las Monjas de Montebello, se realizará hoy y mañana el Virolopalooza (en formanto acampe) con los recitales desde las 21 de Hijos del Zaguán, Pibe 90, Circus, Naturaleza, Distorsión, Punk Rock, Fer & Salvatores, Traidores NO, Bichote y Garganta Cumbiera; a modo de entrada se pide un alimento no percedero a beneficio del comedor Don Bosco de Aguilares. En Magic Music Box (José Colombres 427) hay doble cartelera, con Vienen X Nosotros y Facundo Basso.