Zafra 2023: en el Ipaat dijeron que “los números son muy buenos”

En cuanto a la producción de biocombustibles, el gerente del Instituto destacó que el cambio de matriz en la actividad sucroalcoholera es la matriz energética. “Los biocombustibles son amigables, renovable y sustentables con el medio ambiente. Lamentablemente, no estamos cumpliendo con el objetivo de producción, eso tiene que ver con que las políticas a nivel nacional no acompañaron el crecimiento de la producción de biocombustibles. El precio no ayudó a que haya una mayor producción de biocombustibles y, como el precio de la azúcar está elevado, eso hace que los ingenios produzcan alcohol a pérdida”, añadió.