L-Gante contó detalles de cómo fueron sus días en prisión: "En ningún momento me deprimí"

"No es que estuviera entrenado en la pelea cuerpo a cuerpo. Pero sí en cuanto a que me metía en las peores villas, incluso en países que no conocía y donde corría el riesgo de que tampoco me conocieran a mí". "Entonces acá, que estoy en mi país y todos me conocen, por ese, lado no. Capaz que está mal, debería sentir, pero tenía esa tranquilidad", cerró.