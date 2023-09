San Martín de Tucumán debe fortalecer el carácter para poder aprovechar su oportunidad

Uno de los puntos más cuestionados a Frontini después del último partido fue que San Martín no supo aprovechar el público a favor, sobre todo, en vistas a la “final” anticipada con Almirante. En relación a ello, Paliza hizo una distinción dentro del accionar del público. “Siempre la hinchada genera expectativas positivas, pero no es lo mismo apoyar a exigir. Normalmente en el fútbol sucede lo segundo. Así, los jugadores se sienten a prueba y repercute negativamente en el rendimiento del equipo. No son algo aparte del espectáculo y tienen una responsabilidad con los protagonistas. Deben aprender a controlar su desesperación porque termina siendo una presión negativa”, expresó.