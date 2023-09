Músicos cubanos y argentinos presentan “Raíces”

Participó en el Jazz Camp llevado a cabo en 2016 en la Universidad de Stanford en California (EEUU). Fue escogido para formar parte de la Jazz Band Juvenil de Cuba, para participar en el Concurso Essentially Ellington celebrado en el reconocido Jazz at Lincoln Center (New York). Fue nombrado Embajador Cultural de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM), por su activa colaboración como músico a favor de la No Violencia contra las mujeres y las niñas, y es miembro de la Red de Artistas UNETE de la ONU. Entre numerosos premios y distinciones se destacan el Primer Premio en el Concurso VIVO International Competition (New York), que le permitió tocar en el afamado Teatro Carnegie Hall; Premio de composición en el Stanford Workshop; y Primer Premio del Concurso Musicalia Internacional (pianista solista).