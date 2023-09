Chavarría correrá la "Carrera 10k" de LA GACETA como dueño de casa

Los 10K LA GACETA, sin dudas, marcarán el nacimiento de muchas cosas. Por qué no de palabras nuevas, por ejemplo. El nombre de Ezequiel Chavarría provoca crear el vocablo “archimegafavorito” cuando confirma que correrá el 30 de septiembre la distancia principal de la prueba atlética. “Ya falta menos”, afirmó con entusiasmo el atleta. “Chava” está tan entusiasmado porque el diagrama de la carrera no puede estar hecho más a su medida: no solo entrena en la zona y competirá ese sábado allí, también vive y trabaja ahí.

Tampoco es inexacto calificar al corredor como el dueño de Yerba Buena porque es el ganador de las dos ediciones de los 21K que se hicieron por la “Ciudad Jardín”. También esas carreras fueron organizadas por Culmen que, como en ese evento al municipio yerbabuenense, ahora asesora a LA GACETA en la logística ideada para recibir a varias centenas de competidores. Por todo eso es que Chavarría tiene naturalmente la chapa de favorito a conquistar la primera edición de la carrera del diario. “No muchas veces mi familia y amigos, me pueden ver porque viajo mucho. La Perón es algo de todos los días para mí”, explicó el deportista.