“Simuladores” con los que te podés cruzar todos los días

- (Tannuré Godward) Al revés, diría que los actores son más simuladores que los comediantes de stand up. Un actor representa un personaje a través de sus gestos, movimientos y forma de hablar, simula ser otra persona. Actuar es simular y emular. No existiría el teatro sin la simulación de una realidad que no existe. Un comediante toma de su propia experiencia y no representa a un personaje, sino que es él mismo a través de sus vivencias, exageradas seguramente, pero que no hace otra cosa que reflejar la vida diaria a través de su óptica cargada de humor. Si en el stand up se simularan las situaciones como si le hubieran ocurrido a él, perdería la credibilidad del público, se notaría falso, estaría actuando lo que le pasó a otra persona, se estaría apropiando de una anécdota que no se le sería propia.