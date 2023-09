Bullrich: "Vamos a ganar las elecciones para que el poder deje de ser feudal y mafioso"

"Luego en nuestro gobierno tuvimos un incesante intento de llevarnos a la ingobernabilidad diaria y permanente. Todos los días intentaron voltear nuestro gobierno. En la lógica del populismo argentino, kirchnerismo, para decirlo con nombre y apellido, la lógica es o gobernamos nosotros o no gobierna nadie. Y ahí durante los días que estuvimos en el gobierno, más de mil días en cuatro años, todos los días intentaron sacarnos del poder. Y resistimos. Y llegamos hasta el último día de gobierno, con problemas, pero logrando decirle al pueblo argentino: a nosotros no nos van a sacar aquellos que no creen en la democracia", sostuvo.