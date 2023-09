El fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Juan Grabois: "Dejá de apretar a los laburantes"

“Grabois, escúchame bien, este mensaje es para vos. Le sacaste el trabajo y hasta el uniforme del MTE a José Ovejero porque me saludó en Olavarría el sábado pasado y me quiere votar. Te pido que le garantices a este laburante que no sufra más represalias por haberse manifestado libremente. Reincorpóralo”, afirmó la ex ministra de Seguridad, en su cuenta de la red social X.