Messi: cuál cree que será su futuro

Por ahora, Messi aseguró que no está pensando en el momento de dejar la actividad profesional. “Ni lo pensé ni lo quiero pensar. Quiero seguir disfrutando. Fue toda una decisión dejar Europa. Tengo la suerte de dedicarme a algo que me encanta. Pero el día después, no sé. Me gustaría seguir ligado al fútbol, como director deportivo o algo así”, subrayó.