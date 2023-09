El “Tata” Martino y su explicación sobre el estado físico de Lionel Messi

Luego el sábado 30 se cruzará a New York Red Bulls por una nueva jornada de la MLS. El miércoles 4 de octubre enfrentará a Chicago Fire y el sábado 7 se medirá ante Cincinnati, líder de la Conferencia Este por amplio margen.

Eso sí, después de la derrota 5-2 del sábado, Martino ya había anticipado que su prioridad es la final de la US Cup, ya que clasificar a los Playoffs de la MLS es algo complicado. “Comenzamos la carrera muy atrás, no la vamos a abandonar pero la mirada está puesta en el 27. Aún ganando todo tampoco tenemos la certeza de poder entrar en playoffs”, insistió. Inter Miami marcha anteúltimo en la Conferencia Este con 28 puntos.