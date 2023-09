¿Qué dijo "Tata" Martino sobre la lesión de Lionel Messi en Inter Miami?

La salida de Lionel Messi antes de que termine el primer tiempo encendió las alarmas no sólo entre los fanáticos de Inter Miami sino en toda Argentina, pendiente de cada movimiento del capitán de la Selección Argentina. El entrenador de la franquicia de Florida, Gerardo Martino, aseguró que se evaluará “día a día” el estado físico del rosarino y que no apresurará los tiempos para que pueda jugar, la semana entrante, la final de la US Cup.