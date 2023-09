El mal momento que vivió Patricia Bullrich durante su visita a Chaco

La candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, visitó esta mañana el barrio Emerenciano, ubicado en las afueras de Resistencia (Chaco) y donde ocurrió el crimen de Cecilia Strzyzowski: “Me encontré con un grupo de gente que me saludó muy amablemente y que estaba muy contenta con el triunfo de Leandro Zdero, estaban felices, diciendo que iban a poder vivir mejor. Pero había otro grupo que me dijo ‘acá no se puede pisar’. Y yo les contesté que no hay milímetro de la Argentina que yo no pueda pisar. Todos los argentinos tenemos que poder pisar todos los lugares de nuestro país”, remarcó.