Bullrich contra Milei por acusarla de “tirar bombas”: “Yo superé la violencia, él lo hace a los 50 y pico”

"Un pasado que siempre asumí"

Bullrich aseguró que siempre asumió haber sido parte de la agrupación militante. “Todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe lo que hice. Después, lo que escribieron sobre lo que hice es otra cosa totalmente distinta. Tengo un pasado en la Juventud Peronista, siempre lo asumí, siempre dije que me parecía que había que superar y ser crítico de la violencia como forma de acción política. Yo superé la violencia como forma de acción política hace muchísimos años, muy joven. Que eso me lo diga alguien que hoy practica la violencia como forma de acción política... me parece que vale más mi aprendizaje, que aquel que lo hace a los 50 y pico años”, remarcó.