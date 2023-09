La enfermedad de los “ismos”

Durante tres días de intensos debates, epidemiólogos, médicos, psicólogos, sociólogos, antropólogos y catedráticos de otras disciplinas se dedicaron primero a elaborar un listado de enfermedades con nombres terminados en “ismo” que pueden convertirse en epidemias y eventualmente en pandemias. Tras un comienzo empeñoso y tranquilo, el propósito encalló en la dificultad para agrupar en una misma categoría la diversidad de cuadros. Surgieron desacuerdos ya en el intento de escribirlos poniendo entre ellos sólo comas y no puntos y aparte. De allí no se pasaba, de modo que, para que todo aquello no concluyera de entrada en una frustración, se optó por cambiar el foco de atención.