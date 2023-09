Denuncian por corrupción al jefe de la comisaría de Famaillá

Respecto al robo de repuestos de los vehículos secuestrados, el comisario explicó que en el Obrador hay tres oficiales, uno por cada turno, que se encargan de la seguridad del predio. “Él dice que ahí se venden repuestos, y si fuese así serían responsables los tres empleados que trabajan allí, creo que no se arriesgarían; si yo estuviera a cargo de un depósito me cuidaría de hacer cosas que no corresponden ya que toda la responsabilidad recaería sobre mí”, teorizó.