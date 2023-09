Falleció Vanessa Show: fue la primera vedette trans del país

“Mi familia tenía dinero. Pero las familias de antes, te daban una paliza para matarte. Nunca quise a mi padre. Cuando me besaba, me limpiaba la cara. Yo intuía que le pegaba a mamá. Un día estaba dormido y le gatillé el revólver en la boca. Si hubiese salido el tiro, no me hubiera arrepentido”, confesó por aquella época donde su libro fue un descargo de todas las situaciones difíciles que vivió en su infancia.