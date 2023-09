“El jazz exige compromiso del oyente y de los músicos”

Durante el show Vera y D’Agostino con Rony López y Javier Podazza, interpretarán un repertorio basado en clásicos como “The Days of wine and roses”, “On green Dolphin Street” y “Body and Soul”. Pero la lista se completa con otros temas de músicos contemporáneos como “Falling Grace” de Steve Swallow, “Green Tea” de John Scofield y Turnaround.