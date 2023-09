Omar Hasán sobre el futuro de Los Pumas en el Mundial: “Tengo confianza en este equipo”

“Si bien tengo una confianza ciega en este equipo en cuanto a su entrega y en lo que puede hacer en la cancha, la única interrogante que tenía es qué equipo íbamos a ver: el que perdió por 40 puntos en la primera fecha del Rugby Championship o el que después le ganó a Australia. Creo que lo que se vio en el debut contra Inglaterra fue bastante claro al respecto. A veces pasa que las cosas no salen, pero lo que me sorprendió fue que no vi ninguna reacción, ningún cambio en la estrategia. Inglaterra, cuando se quedó con un hombre menos, sí lo hizo. Se adaptó a ese nuevo escenario. Los Pumas no. Es una pena porque había mucha expectativa en el debut, pero bueno, en el rugby profesional a veces pasan estas cosas”, analizó Hasán sobre el equipo dirigido por Michael Cheika.