Su hijo se fue de vacaciones con el papá y la madre recibió la peor noticia: "Lo velaron sin avisarme"

Matías Sosa falleció el 20 de febrero en Santa Rosa, Corrientes, mientras estaba de vacaciones con su padre. La madre, Andrea Klaus, no fue informada de la tragedia hasta después de que el niño fuera velado. Además, cuando llegó a Corrientes, descubrió que no se había realizado una autopsia y la causa se archivó como una muerte por ahogamiento, aunque las circunstancias no estaban claras.