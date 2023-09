Disney trae mucha diversión y música

El pianista Lang Lang interpreta los éxitos más recordados de la historia de los Estudios Disney en este documental filmado en vivo junto con la Orquesta Filarmónica Real de Londres. “Let It Go”, “We Don’t Talk About Bruno” y “You’ll Be in My Heart” serán recreados junto con el artista inglés Alfie Boe, mientras que “When You Wish Upon a Star” con la intérprete Gina Alice Redlinger, entre otras canciones recordadas.