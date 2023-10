Cómo reunir a 545 personajes animados famosos en apenas ocho minutos

Desde Blancanieves, la protagonista del primer largometraje de animación de los estudios, ,hasta los más recientes, superados los saludos y empujones, todos comenzarán a cantar el clásico “When You Wish Upon a Star”, tema insignia del filme de Pinocho, señal para que el hada madrina de Cenicienta agite su varita y Tribilín (como se conocea Goofy en América Latina) intente hacer la foto aniversario para la posteridad.