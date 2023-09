Toscano dijo que le da “vergüenza ajena” que los intendentes radicales no salgan del pacto

De todos modos, Toscano cuestionó la discrecionalidad que tiene la Provincia para distribuir las asistencias. Hay municipios como Concepción al que les entregaron $ 300 millones y otros como Banda del Río Salí con más de $ 1.000 millones. ¿Pero dónde están esos millones? Mientras, paralelamente, no hay $ 2.000 millones para terminar los tres primeros kilómetros de la autopista a Termas. No está mal que el Gobierno distribuya (fondos), porque es legal, lo que sí está mal es que se distribuyan dineros de todos los tucumanos y no se diga dónde van los fondos y no se anuncie una obra. Esa discrecionalidad tiene que acabar”, cargó. Y disparó nuevamente contra los intendentes. “Ya me da vergüenza ajena que los corran y que no hayan tenido la solvencia para irse del pacto y decir podemos vivir con lo nuestro”.