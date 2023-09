Aportes discrecionales: intendentes radicales denuncian discriminación

“Esto habla a las claras de que es plata que se vuelca definitivamente a la política y al financiamiento electoral. No hay un destino específico de los fondos”, opinó el secretario de Gobierno de la Capital, Rodolfo Ocaranza. “Es un destino netamente electoral. Es una vergüenza. Me parece que como Manzur se está yendo está tratando de dejar lo mejor posible a los suyos. No se ve ni una cuadra de ripio, apuntó sobre los fondos.